Туристы на дорогу из одного населённого пункта в другой и на обратную дорогу затратили 9,5 ч. Туда они двигались со скоростью 5 км/ч, а назад 4,5 км/ч. Надо найти расстояние между населёнными пунктами. (решите задачу уравнением...
Алгебра
Туристы на дорогу из одного населённого пункта в другой и на обратную дорогу затратили 9,5 ч. Туда они двигались со скоростью 5 км/ч, а назад 4,5 км/ч. Надо найти расстояние между населёнными пунктами. (решите задачу уравнением пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км расстояние между пунктами х/5 ч времени шли туристы туда х/4,5 ч времени шли туристы обратно По условию известно, что на весь путь затратили 9,5 ч. Составим уравнение: х/5 + х/4,5 = 9,5 4,5х + 5х = 9,5 * 4,5 * 5 9,5 х = 9,5 * 4,5 * 5 х = 22,5 Ответ. Расстояние между пунтками 22,5 км.
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