Туристы на дорогу из одного населённого пункта в другой и на обратную дорогу затратили 9,5 ч. Туда они двигались со скоростью 5 км/ч, а назад 4,5 км/ч. Надо найти расстояние между населёнными пунктами. (решите задачу уравнением...

Алгебра

Туристы на дорогу из одного населённого пункта в другой и на обратную дорогу затратили 9,5 ч. Туда они двигались со скоростью 5 км/ч, а назад 4,5 км/ч. Надо найти расстояние между населёнными пунктами. (решите задачу уравнением пожалуйста)

Автор: Гость