два поезда идут навстречу друг другу по двум параллельным путям со скоростью 36 и 54км/ч и длины поездов 120 и 150м.Определить время втечении которого поезда проходят мимо друг друга?с каким телом вы связали систему координат?с...

Гость: Гость:

Свяжем систему координат с головой второго поезда. Вначале она будет отставать от головы первого поезда на 120 м, а в конце будет впереди ее на 150 м. Следовательно, за время следования поездов мимо друг друга второй поезд должен пройти на 150 + 120 = 270 метров больше, чем первый. Поскольку скорость первого поезда 36 : 3,6 = 10 м/с, а скорость второго 54 : 3,6 = 15 м/с, то скорость второго поезда больше скорости первого на 5 м/с. Следовательно, они проходят мимо друг друга за 270 : 5 = 54 с.