Вычислите массу ацетата натрия затраченного на получение метана массой 80 г., при выходе продукта реакции 70% от торетического?
Химия
Вычислите массу ацетата натрия затраченного на получение метана массой 80 г., при выходе продукта реакции 70% от торетического?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3COONa + NaOH = СH4 +Na2CO3 n(CH4)= 16/80= 0.2 моль m(CH3COONa) =0. 2 * 82 = 16.4 г 16.4г - 70% хг - 100% х=23.4г ответ 23.4г
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