Вычислите массу ацетата натрия затраченного на получение метана массой 80 г., при выходе продукта реакции 70% от торетического?

Химия

Вычислите массу ацетата натрия затраченного на получение метана массой 80 г., при выходе продукта реакции 70% от торетического?

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