Сколько партий сыграют 4 друзей, если каждый сыграет с каждым 1 раз?

Математика
Сколько партий сыграют 4 друзей, если каждый сыграет с каждым 1 раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего вчетвером они сыграют 6 партий.  1 друг сыграет со 2,3 и 4 2 друг сыграет с 3 и 4 3 друг сыграет с 4. 
Гость:
Каждый из 4 друзей играет по 3 партии, но поскольку одна и та же партия засчитывается в актив двоим, то искомое число партий  4 * 3 / 2 = 6. 
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