Сколько партий сыграют 4 друзей, если каждый сыграет с каждым 1 раз?

всего вчетвером они сыграют 6 партий. 1 друг сыграет со 2,3 и 4 2 друг сыграет с 3 и 4 3 друг сыграет с 4.

Гость: Гость:

Каждый из 4 друзей играет по 3 партии, но поскольку одна и та же партия засчитывается в актив двоим, то искомое число партий 4 * 3 / 2 = 6.