Сколько партий сыграют 4 друзей, если каждый сыграет с каждым 1 раз?
Математика
Сколько партий сыграют 4 друзей, если каждый сыграет с каждым 1 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего вчетвером они сыграют 6 партий. 1 друг сыграет со 2,3 и 4 2 друг сыграет с 3 и 4 3 друг сыграет с 4.
Гость:
Каждый из 4 друзей играет по 3 партии, но поскольку одна и та же партия засчитывается в актив двоим, то искомое число партий 4 * 3 / 2 = 6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
подберите антонимы к прилагательным, учитывая их лексическое значение. горячий* (кофе ,человек).Магкий* (грунт , климат , матрац).Лёгкий* (камень...
Математика
В первом и во втором альбоме 92 марке, а во втором и третьем 80 марок. На сколько больше марок в первом альбоме чем в третьем, если в трех альбомах...
Обществознание
Технология
В условиях выпуска сертификата Сбербанка номиналом 1200 руб. предусмотрены выкупные суммы в зависимости от срока хранения: за 5 лет-2300 руб за 7 л...