В условиях выпуска сертификата Сбербанка номиналом 1200 руб. предусмотрены выкупные суммы в зависимости от срока хранения: за 5 лет-2300 руб за 7 лет-2595 руб. Определить уровни годовых сложных ставок процента для указанных су...
Технология
В условиях выпуска сертификата Сбербанка номиналом 1200 руб. предусмотрены выкупные суммы в зависимости от срока хранения: за 5 лет-2300 руб за 7 лет-2595 руб. Определить уровни годовых сложных ставок процента для указанных сумм наращения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула S = (1 + i)nP P — исходная сумма S — наращенная сумма (исходная сумма вместе с начисленными процентами) i — процентная ставка, выраженная в долях за период n — число периодов начисления Поехали: 2300=(1+Х)^5 * 1200 2300/1200=(1+Х)^5 1,916=1+Х^5 1,916-1=Х^5 0,916=Х^5 корень кв. 5 степени из 0,916 = Х 0.9826, иначе 98,26% - процентная ставка за период, то есть за 5 лет 0.1832, иначе 18,32% - за каждый год Идентично обсчитываем для другого варианта. 2595=(1+Х)^7 * 12002.1625 = 1+Х^71.1625 = Х^7Х = 1.02171.0217, иначе 102,17% - процентная ставка за период, то есть за 7 лет
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