найти вероятность того что из 6 выстрелов по мишени попадений будет 5

Математика
найти вероятность того что из 6 выстрелов по мишени попадений будет 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 P=m/n m=5! n=6! 720/120=1/6 или 16,6%
Гость:
P=m-n m=5! n=6 720/120=1/6 и16,6%
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