найдите углы М и Р трапеции MNPQ c основанием MQ и NP,если угл N=109 градусов,а угол Q=37 градусов
Геометрия
найдите углы М и Р трапеции MNPQ c основанием MQ и NP,если угл N=109 градусов,а угол Q=37 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол М = 180 - угол N = 180-109 = 71 (град) угол Р = 180- угол Q = 180-37 = 143 (град)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сколько грибов положили в котел два кашевара,если каждый положил по 4 боровика и 3 подберезовика!Найди решение двумя способами.Запиши выражение.Сде...
Математика
в четырёх больших и трёх маленьких коробках с цветными корондашами всего 132 карандаша.В двух больших и трёх маленьких таких же коробках всего 84 к...
Математика
Найдите сумму всех трёхзначных натуральных чисел, кратных 5 и которые при делении на 4 дают в остатке 1