найдите углы М и Р трапеции MNPQ c основанием MQ и NP,если угл N=109 градусов,а угол Q=37 градусов

Геометрия

найдите углы М и Р трапеции MNPQ c основанием MQ и NP,если угл N=109 градусов,а угол Q=37 градусов

Автор: Гость