Найдите сумму всех трёхзначных натуральных чисел, кратных 5 и которые при делении на 4 дают в остатке 1

Математика

Найдите сумму всех трёхзначных натуральных чисел, кратных 5 и которые при делении на 4 дают в остатке 1

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