Найдите сумму всех трёхзначных натуральных чисел, кратных 5 и которые при делении на 4 дают в остатке 1
Математика
Найдите сумму всех трёхзначных натуральных чисел, кратных 5 и которые при делении на 4 дают в остатке 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое такое число 105, последнее - 985, всего таких чисел (985 - 105) / 20 + 1 = 45 , поэтому их сумма S = (985 + 105) / 2 * 45 = 545 * 45 = 24525 .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда, когда папе было столько лет, сколько маме сейчас. Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе,...
Физика
З якою горизонтальною швидкістю повинна летіти куля масою 1 кг, щоб після її непружного удару об візок з піском, який стоїть на рейках, візок діста...
Математика
Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова пло-щадь каждого поля.
Математика
с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?