Автомобиль, двигаясь равномерно со скоростью 72 км/ч, в течение 10 с
Физика
Автомобиль, двигаясь равномерно со скоростью 72 км/ч, в течение 10 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72км за 60мин 72:60=1км200м за 60сек 200м за 10сек
Гость:
72км за 60минут 72:60=1км 200 м за 60 секунд 200м за 10секунд
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