В треугольнике АВС угол С=90 градусов,ВС=8 Sin A=0,8.Найдите АВ

Геометрия
В треугольнике АВС угол С=90 градусов,ВС=8 Sin A=0,8.Найдите АВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = ВС / sin α = 8 / 0,8 = 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Измените существительные Красивый колибри и Говрорящий какаду
Ответить
Физика
C аэростата, движущегося вертикально вверх со скоростью 2м/с и находящегося на высоте 100м упало тело. Через какое время тело упадёт на землю?
Ответить
Русский язык
подобрать подходящие по смыслу слова название(собаки,города,ребенка)
Ответить
Математика
Среди первых пяти натуральных чисел имеются два неравных числа m и n такие,что n в степени m равно m в степени n.Найдите эти числа.
Ответить
Математика
Во время летних каникул Ваня был в школьном лагере 4 недели ,а у бабушки - на 2 недели меньше.Сколько недель Ваня был у бабушки?Сколько дней Ваня б...
Ответить