В треугольнике АВС угол С=90 градусов,ВС=8 Sin A=0,8.Найдите АВ
Геометрия
В треугольнике АВС угол С=90 градусов,ВС=8 Sin A=0,8.Найдите АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = ВС / sin α = 8 / 0,8 = 10
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