Во время летних каникул Ваня был в школьном лагере 4 недели ,а у бабушки - на 2 недели меньше.Сколько недель Ваня был у бабушки?Сколько дней Ваня был у бабушки?
Математика
Во время летних каникул Ваня был в школьном лагере 4 недели ,а у бабушки - на 2 недели меньше.Сколько недель Ваня был у бабушки?Сколько дней Ваня был у бабушки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-2=2-недели был у бабушки 2недели=14дней
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