Во время летних каникул Ваня был в школьном лагере 4 недели ,а у бабушки - на 2 недели меньше.Сколько недель Ваня был у бабушки?Сколько дней Ваня был у бабушки?

Математика

Во время летних каникул Ваня был в школьном лагере 4 недели ,а у бабушки - на 2 недели меньше.Сколько недель Ваня был у бабушки?Сколько дней Ваня был у бабушки?

Автор: Гость