В первом вагоне трамвая ехало 46 пассажиров,а во втором 39 пассажиров.На остановке из второго вагона вышли 15 пассажиров.Сколько всего пассажиров осталось в трамвае?Решить задачу двумя способами

Математика

В первом вагоне трамвая ехало 46 пассажиров,а во втором 39 пассажиров.На остановке из второго вагона вышли 15 пассажиров.Сколько всего пассажиров осталось в трамвае?Решить задачу двумя способами

Автор: Гость