В первом вагоне трамвая ехало 46 пассажиров,а во втором 39 пассажиров.На остановке из второго вагона вышли 15 пассажиров.Сколько всего пассажиров осталось в трамвае?Решить задачу двумя способами
Математика
В первом вагоне трамвая ехало 46 пассажиров,а во втором 39 пассажиров.На остановке из второго вагона вышли 15 пассажиров.Сколько всего пассажиров осталось в трамвае?Решить задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (46 + 39) - 15 = 70 2) 46 + (39 - 15) = 70
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