Даны координаты трех вершин параллелограмма: A(1;3), B(2;5), C(5;-2). Найдите координаты вершины D.
Геометрия
Даны координаты трех вершин параллелограмма: A(1;3), B(2;5), C(5;-2). Найдите координаты вершины D.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам. Пусть Е - точка пересечения диагоналей. Тогда, поскольку она является серединой отрезка АС, то Е = ((1 + 5)/2; (3 + (-2))/2) = (3; 0,5) Поскольку точка D также является серединой диагонали ВD, то D = (2 * 3 - 2; 2 * 0,5 - 5) = (4; -4)
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