За два дня поймали 12 окуней. В первый день рыболовы принесли на 4 рыбы больше, чем во второй. Сколько окуней поймали в каждый из дней?
Математика
За два дня поймали 12 окуней. В первый день рыболовы принесли на 4 рыбы больше, чем во второй. Сколько окуней поймали в каждый из дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х рыб - поймали во 2 день, тогда (х+4) - в 1 день. х+х+4=12 2х+4=12 2х=8 х=4 рыбы во 2 день. 4+4=8 рыб в 1 день Ответ:В первый день поймали 8 рыб, во второй день - 4 рыбы.
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