За два дня поймали 12 окуней. В первый день рыболовы принесли на 4 рыбы больше, чем во второй. Сколько окуней поймали в каждый из дней?

Математика

За два дня поймали 12 окуней. В первый день рыболовы принесли на 4 рыбы больше, чем во второй. Сколько окуней поймали в каждый из дней?

Автор: Гость