поезд длмнной 250 м , двигаясь равномерно ,прошел мост на 1 мин. Какова скорость поезда, если длина моста 350 м.

Физика

поезд длмнной 250 м , двигаясь равномерно ,прошел мост на 1 мин. Какова скорость поезда, если длина моста 350 м.

Автор: Гость