поезд длмнной  250  м  , двигаясь  равномерно ,прошел  мост  на  1  мин. Какова  скорость  поезда,  если  длина  моста   350  м.

Физика
поезд длмнной  250  м  , двигаясь  равномерно ,прошел  мост  на  1  мин. Какова  скорость  поезда,  если  длина  моста   350  м.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=s/t t=1 мин=60 с s=250+350=600 м   v=600/60 v=10 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо...
Ответить
Экономика
какими значками изображали египтяне слова солнце,идти,хлеб,рот.  
Ответить
Математика
найти три последовательных натуральных числа , если их сумма равна 450
Ответить
Математика
от ленты длиной 20м отрезали 3куска по 6дм, какая длина ленты осталась,
Ответить
Физика
за ночь поверхность воды в озере покрылась льдом. Выберите правильное утверждение. А) При змерзании вода получала некоторое кол-во теплоты от окруж...
Ответить