поезд длмнной 250 м , двигаясь равномерно ,прошел мост на 1 мин. Какова скорость поезда, если длина моста 350 м.
Физика
поезд длмнной 250 м , двигаясь равномерно ,прошел мост на 1 мин. Какова скорость поезда, если длина моста 350 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=s/t t=1 мин=60 с s=250+350=600 м v=600/60 v=10 м/с
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