автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо быть в час дня?
Математика
автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо быть в час дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 3 часа прошел 180км за 2 часа надо пройти 60км 30км/ч
Гость:
От 8 часов утра до 1 часа дня 13 - 8 = 5 часов. За 3 часа автобус проехал 60 * 3 = 180 км, что составляет 3/4 пути. Следовательно, автобусу осталось проехать 180 : 3 = 60 км, на что у него остается времени 5 - 3 = 2 часа . Таким образом, средняя скорость на оставшемся участке пути должна быть 60 / 2 = 30 км/ч.
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