автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо быть в час дня?

Математика

автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Угличе экскурсантам надо быть в час дня?

Автор: Гость