Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг свежего мяса? б) Сколько свежего мяса нужно взять, чтобы получить 6 кг вареного? Дайте пожалуйста подробное решение=))
Математика
Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг свежего мяса? б) Сколько свежего мяса нужно взять, чтобы получить 6 кг вареного? Дайте пожалуйста подробное решение=))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если мясо при варке теряет 40% веса, то остается 100 - 40 = 60% или 0,6 веса. Следовательно а) Из 6 кг свежего мяса получается 6 * 0,6 = 3,6 кг вареного б) Чтоб получить 6 кг вареного мяса, нужно взять 6 / 0,6 = 10 кг свежего.
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