Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг свежего мяса? б) Сколько свежего мяса нужно взять, чтобы получить 6 кг вареного? Дайте пожалуйста подробное решение=))

Математика

Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг свежего мяса? б) Сколько свежего мяса нужно взять, чтобы получить 6 кг вареного? Дайте пожалуйста подробное решение=))

Автор: Гость