какую часть составляют 29 квадратным метра от гектара; 217с от часа; 9кг от 7ц
Математика
какую часть составляют 29 квадратным метра от гектара; 217с от часа; 9кг от 7ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45квадратных метров 102 гектара
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Выясните,какие моря в русских летописях носили названия: Русское, Варяжское, Студеное, Хвалынское или Хазарское, Сурожское?
Математика
Математика
Продолжительность дня а ч.Чему равна продалжительность ночи?Составте выражение.Найдите его значение если а=8,10,12.