какую часть составляют 29 квадратным метра от гектара; 217с от часа; 9кг от 7ц

Математика
какую часть составляют 29 квадратным метра от гектара; 217с от часа; 9кг от 7ц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45квадратных метров 102 гектара
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