Выясните,какие моря в русских летописях носили названия: Русское, Варяжское, Студеное, Хвалынское или Хазарское, Сурожское?

Українська література
Выясните,какие моря в русских летописях носили названия: Русское, Варяжское, Студеное, Хвалынское или Хазарское, Сурожское?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старое-современное русское-черное варяжское-балтийское студеное-белое хвалынское-каспийское хазарское-тоже каспийское сурожское-азовское
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