Продолжительность дня а ч.Чему равна продалжительность ночи?Составте выражение.Найдите его значение если а=8,10,12.
Математика
Продолжительность дня а ч.Чему равна продалжительность ночи?Составте выражение.Найдите его значение если а=8,10,12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сутки=день + ночь сутки=24 часа значит продолжительность ночи равна = 24-а часов если а=8 , то 24-а=24-8=16 часов если а=10, то 24-10=14 часов если а=12, то 24-12=12 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скорость подъема по движущемуся эскалатору 1минута.Скорость подъема по неподвижному эскалатору 3минуты.Какова скорость подъема если идти по движуще...
Математика