Скорость подъема по движущемуся эскалатору 1минута.Скорость подъема по неподвижному эскалатору 3минуты.Какова скорость подъема если идти по движущемуся эскалатору?
Физика
Скорость подъема по движущемуся эскалатору 1минута.Скорость подъема по неподвижному эскалатору 3минуты.Какова скорость подъема если идти по движущемуся эскалатору?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем скорости в длинах экскалатора за минуту. Собственная скорость эскалатора - 1 Скорость пассажира - 1/3. Их сумма равна 1 + 1/3 = 4/3 , поэтому пассажир поднимется по движущемуся эскалатору за 3/4 минуты или 45 секунд.
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