Скорость подъема по движущемуся эскалатору 1минута.Скорость подъема по неподвижному эскалатору 3минуты.Какова скорость подъема если идти по движущемуся эскалатору?

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Запишем скорости в длинах экскалатора за минуту. Собственная скорость эскалатора - 1 Скорость пассажира - 1/3. Их сумма равна 1 + 1/3 = 4/3 , поэтому пассажир поднимется по движущемуся эскалатору за 3/4 минуты или 45 секунд.