дана sin альфа +cos альфа = 5
Алгебра
дана sin альфа +cos альфа = 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пустое множество, так как пингвину ясно, что синус альфа плюс косинус альфа колеблется в пределах от -корень из 2, до +корень из 2, а 5 не входит в эти пределы, и это доказывает пустое множество
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Физика
1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?
Алгебра