дана sin альфа +cos альфа = 5

Алгебра
дана sin альфа +cos альфа = 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пустое множество, так как пингвину ясно, что синус альфа плюс косинус альфа колеблется в пределах от -корень из 2, до +корень из 2, а 5 не входит в эти пределы, и это доказывает пустое множество
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