(3^(n)+3^(-n))/(9^(2n)+1)
Алгебра
(3^(n)+3^(-n))/(9^(2n)+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3^(n)+3^(-n))/(9^(2n)+1)= =(3^(n)+1\3^n)/(9^(2n)+1)= (9^(2n)+1)/((9^(2n)+1)*(3^(n))=1\(3^(n))=3^(-n)
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