Пояснити значення поданих слів водій- шофер здатни - здібний

Гость: Гость:

водій - той, хто водить машину, керує нею, а шофер – це водій легкового автомобіля (переважно лімузина), що має прислужувати пасажиру. здатний – той, який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином, а здібний – той, який має природні здібності; обдарований, талановитий.