Пояснити значення поданих слів водій- шофер здатни - здібний

Қазақ тiлi
Пояснити значення поданих слів водій- шофер здатни - здібний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  водій - той, хто водить машину, керує нею, а шофер – це водій легкового автомобіля (переважно лімузина), що має прислужувати пасажиру. здатний – той, який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином, а здібний – той, який має природні здібності; обдарований, талановитий.
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