ДАНО: ABCD-ТРАПЕЦИЯ, AB=CD. CEперпендикулярноAD ДОКАЗАТЬ: AE=½(AD+BC)                                                       

Геометрия
ДАНО: ABCD-ТРАПЕЦИЯ, AB=CD. CEперпендикулярноAD ДОКАЗАТЬ: AE=½(AD+BC)                                                       
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту BF. Треугольники АВF и СВЕ равны по катету и гипотенузе. Тогда  BF = CE = (AD - BC)/2 . Тогда  АЕ = AF + FE = AF + BC = (AD - BC)/2 + BC = (AD + BC)/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определите последнюю цифру  результата:689*13, 8624*22,4991*217.
Ответить
Геометрия
биссектриса угла прямоугольника делит его сторону на отрезки 10см и 15 см Найдите периметр прямоугольника.
Ответить
Геометрия
Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.Укажите вектор с началом и концом в вершинах параллелепипеда, равный: а)А1А+C1D1+BC+DB1 б)AD-A1C
Ответить
Физика
Можно ли железный гвоздь расплавить в оловянной чашке??почему
Ответить
Математика
для рыбалки купили голубые и белые блесны в одинаковых коробках.оказалось, что голубых купили 32 штуки, а белых 96. коробок с белыми блеснами было ...
Ответить