ДАНО: ABCD-ТРАПЕЦИЯ, AB=CD. CEперпендикулярноAD ДОКАЗАТЬ: AE=½(AD+BC)
Геометрия
ДАНО: ABCD-ТРАПЕЦИЯ, AB=CD. CEперпендикулярноAD ДОКАЗАТЬ: AE=½(AD+BC)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту BF. Треугольники АВF и СВЕ равны по катету и гипотенузе. Тогда BF = CE = (AD - BC)/2 . Тогда АЕ = AF + FE = AF + BC = (AD - BC)/2 + BC = (AD + BC)/2
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