Определите последнюю цифру  результата:689*13, 8624*22,4991*217.

Математика
Определите последнюю цифру  результата:689*13, 8624*22,4991*217.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*3=27, значит 7 будет последней цифрой 2)4*2=8 3)1*7=7
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