биссектриса угла прямоугольника делит его сторону на отрезки 10см и 15 см Найдите периметр прямоугольника.
Геометрия
биссектриса угла прямоугольника делит его сторону на отрезки 10см и 15 см Найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектрисса угла В делит его на 2 равных угла 1 и 2. Точка Е делит сторону АД на 2 неравные части. Треугольник АВЕ равнобедренный, т.к. угол 2 и угол 3 - внутренние накрест лежащие => а угол 1 равен углу 3. Получается, что сторона АВ равна АЕ и равна 10 см. По свойству прямоугольника, у него противолежащие стороны и углы равны => ВС=АД=25 см, АВ=СД=10 см. Периметр прямоугольника АВСД равен: 10+10+25+25=70см.
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