Можно ли железный гвоздь расплавить в оловянной чашке??почему
Физика
Можно ли железный гвоздь расплавить в оловянной чашке??почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет....потому что у олова температура меньше чем у железа
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