в чем сходства и различия в политике Габсбургов и Горнуоллеров к концу 18 века?
Обществознание
в чем сходства и различия в политике Габсбургов и Горнуоллеров к концу 18 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вообщем то не Горнурллеров а Гогенцолернов..так вот..Хотя и Габсбурги и Гогенцолерны были немцами ....политика у них была немного разная..Гогенцолерны воевали с Польшай,Швецияй,Великим Княжеством Литовский,Речью Посполытой,Росией, а Габсбургы вели войну с Турками,Венецыанской Республикой иногда.....Сходства было в том что у них было историческое похошесть....возможно я не прав но Тевтонский Орден был на их тереторий....
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