Подбери два-три синонима к слову "общение".Объясни смысл,объединяющий все эти слова.  

География
Подбери два-три синонима к слову "общение".Объясни смысл,объединяющий все эти слова.  
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Автор: Гость
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Гость:
Синонимы - Беседа, диалог, взаимосвязь, связь, взаимодействие.
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