Аналіз вірша "Молюсь і вірю"

Музыка
Аналіз вірша "Молюсь і вірю"
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Гость:
1. У творі відтворено красу природи і почуттів 2.Вірш-рефлексія 3. Автор показує радості почуттів героя, який впевнений у собі,він уже вважає світ своїм другом, і готовий жити дуже довго, поки "дозволить дух життя" 4. Символи у вірші - голуби(символи  миру кохання), синя глибина ( небо, символ свободи, почуттів) 5Епітети - пречиста надія, синя глибина,веселий світ,щасливі води. Метафора - вітер грае. 6 Римуванн перехресне.чотирьохстопний ямб.
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