1.Составь и запиши кратко одну из обратных задач. Из двух городов,расстояние между которыми 7400 км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолета и встретились через 4 ч.Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи ско...

Математика

1.Составь и запиши кратко одну из обратных задач. Из двух городов,расстояние между которыми 7400 км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолета и встретились через 4 ч.Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи скорость второго самолета.

Автор: Гость