1.Составь и запиши кратко одну из обратных задач. Из двух городов,расстояние между которыми 7400 км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолета и встретились через 4 ч.Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи ско...
Математика
1.Составь и запиши кратко одну из обратных задач. Из двух городов,расстояние между которыми 7400 км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолета и встретились через 4 ч.Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи скорость второго самолета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 950*4=3800(км)-пролетел первый. 2) 7400-3800=3600(км)- пролетел второй. 3) 3600:4=900(км/ч)-скорость второго. Ответ:900 км/ч.
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