дви сторони трикутника доривнюють 8 см и 15 см,а кут миж ними 120.знайдить медиану,проведену до третьої сторони трикутника

Геометрия

дви сторони трикутника доривнюють 8 см и 15 см,а кут миж ними 120.знайдить медиану,проведену до третьої сторони трикутника

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