дви сторони трикутника доривнюють 8 см и 15 см,а кут миж ними 120.знайдить медиану,проведену до третьої сторони трикутника
Геометрия
дви сторони трикутника доривнюють 8 см и 15 см,а кут миж ними 120.знайдить медиану,проведену до третьої сторони трикутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за теоремою косинусів с^2=a^2+b^2-2ab cos C c^2=8^2+15^2-2*8*15*cos 120=409 медіана проведена до сторони с дорівнюэ m(c)=1\2*корінь(2*(a^2+b^2)-c^2) m(c)=1\2*корінь(2*(8^2+15^2)-(корінь(409))^2)=13\2=6.5 см відповідь: 6.5 см
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