8*а-6045=1963; 1475-х/12=275
Математика
8*а-6045=1963; 1475-х/12=275
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8a=1963+6045 8a=8008 a=8008/8 a=1001 1475-x/12=275 x/12=1475-275 x/12=1200 x=14400
Гость:
8*a-6045=1963 8*а=1963+6045 а=8008:8 а=1001
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