При какой скорости самолёт может приземлиться на посадочной полосе аэродрома длиной 800 м при торможении с ускорением 5 м/с^2
Физика
При какой скорости самолёт может приземлиться на посадочной полосе аэродрома длиной 800 м при торможении с ускорением 5 м/с^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(V²-V0²)/(2*(-a)) V=0 V0=? S*2*(-a)=(V²-V0²) V0=√(V²-S*2*(-a)) V0=√(0-800*2*(-5)) V0=89,4 м/c
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