При какой скорости самолёт может приземлиться на посадочной полосе аэродрома длиной 800 м при торможении с ускорением 5 м/с^2

Физика
При какой скорости самолёт может приземлиться на посадочной полосе аэродрома длиной 800 м при торможении с ускорением 5 м/с^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(V²-V0²)/(2*(-a)) V=0 V0=? S*2*(-a)=(V²-V0²) V0=√(V²-S*2*(-a)) V0=√(0-800*2*(-5)) V0=89,4 м/c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
-(4в-а)+(5в-2а) б)3+4(х-2)   помогите!)ток полным решением!
Ответить
Геометрия
Докажите, что если в четырехугольнике все углы прямые, то четырёхугольник - прямоугольник.
Ответить
Математика
Начертить две ломаные,состоящие из 3 звеньев:1-незамкнутая,2-замкнутая.Сколько у них верших?как можно назвать вторую линию?
Ответить
Математика
Знайди різницю 14-а,якщо а=8,а=5. Правильно записать у тетрадь
Ответить
Английский язык
Вставте артикаль a или an    plance,gallery,actors.politicnian,enjoy,town,famous park,active part,interesting,adventures,answer,islands,character,L...
Ответить