Докажите, что если в четырехугольнике все углы прямые, то четырёхугольник - прямоугольник.
Геометрия
Докажите, что если в четырехугольнике все углы прямые, то четырёхугольник - прямоугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360⁰ : 4 = 90⁰ ⇒ угол А = углу В = углу С = углу Д = 90⁰. Поопределению прямоугольник - это четырёхугольник, у которого все углы прямые ⇒ АВСД - прямоугольник. ЧТД
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