купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр ,Сколько всего билетов купили? Составь и реши две задачи обратные данной,
Математика
купили 7 билетов в кино и 5 билетов в театр ,Сколько всего билетов купили? Составь и реши две задачи обратные данной,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+5=12 билетов Ответ:12 билетов купили всего. 1 задача обратная данной: всего купили 12 билетов,из них 5 билетов в театр.Сколько билетов в кино купили? 12-5=7 Ответ:7 билетов в кино купили. 2 задача обратная данной: всего купили 12 билетов,из них 7 билетов в кино.Сколь билетов в театр купили? 12-7=5 Ответ:5 билетов в театр купили.
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