Множество М состоит из всех двузначных чисел, которые при делений на 11 дают остаток 7. Задайте множество М, перечислив все его элементы.
Алгебра
Множество М состоит из всех двузначных чисел, которые при делений на 11 дают остаток 7. Задайте множество М, перечислив все его элементы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М={18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 95 }.
Гость:
Множество М = {18, 29, 40, 51, 62, 73, 74, 95}
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