Множество М состоит из всех двузначных чисел, которые при делений на 11 дают остаток 7. Задайте множество М, перечислив все его элементы.

Алгебра

Множество М состоит из всех двузначных чисел, которые при делений на 11 дают остаток 7. Задайте множество М, перечислив все его элементы.

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