Сумма 2 углов при пересечении 2 прямых в 4 раза меньше 2 других. Найдите углы.
Геометрия
Сумма 2 углов при пересечении 2 прямых в 4 раза меньше 2 других. Найдите углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть образовались четыре угла AOB, BOC, COD, AOD речь не может идти о смежных углах так как, их сумма 180 градусов, и сумма соотвествующей второй пары углов, тоже смежных 180 градусов, а значит не выполняется отношение больше в 4 раза поэтому в задачи дано отношение суммы вертикальных углов к сумме второй пары вертикальных углов пусть например (угол АОВ+угол COD)=4*(угол BOC+угол AOD) учитывая что вертикальные углы равны перепишем в виде 2* угол АОВ=4*2*угол BOC или угол АОВ=4*угол BOC но углы АОВ и ВОС смежные, значит угол АОВ+угол ВОС=180 4*угол ВОС+угол ВОС=180 5*угол ВОС=180 угол ВОС=180:5=36 угол АОВ=36*4=144 ответ 36 градусов, 36 градусов, 144 градусы, 144 градусы
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