Из-за ремонтных работ на дороге автомобиль 60км ехал со скоростью на 20км/ч ментше запланированной, а затем 135км со скокостью на 30км/ч больше запланированной.В результате на каждый из двух указанных участков пути было затраче...

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х км/ч запланированная скорость (х-20) км/ч скорость машины на первом участке дороги (х+30) км/ч скорость машины на втором участке дороги 60/(х-20) ч время за которое машина проехала первый участок дороги 135/(х+30) ч время за которое машина проехала второй участок дороги По условию известно, что на каждый из двух участков пути было затрачено одинаковое время. Составим уравнение 60/(х-20) = 135/(х+30) 60(х+30) = 135(х-20) 60х + 1800 = 135х - 2700 135х - 60х = 2700 + 1800 75х = 4500 х = 60 60 км/ч запланированная скорость 60-20=40 км/ч скорость машины на первом участке дороги 60+30=90 км/ч скорость машины на втором участке дороги