ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Нужно написать сочинение-рассуждение на тему ,,Почему я не могу или не хочу учиться?". подкиньте хоть какую-нибудь мысль или материал!!!
Русский язык
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Нужно написать сочинение-рассуждение на тему ,,Почему я не могу или не хочу учиться?". подкиньте хоть какую-нибудь мысль или материал!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - холерик по характеру, поэтому быстро увлекаюсь, но так же быстро охлаждаю к любому делу. Обучение- это долгий и кропотливый труд. Конечно же, таланты очень помогают, но без усердия и терпения тяжело добиться успеха, а можна еще и потерять дарованое природой ( или Богом ). Понимая это, я стараюсь прилежно заниматься, но то, что даеться с трудом, скоро становиться скучным. На пример, языки. Необходимо зубрить правила, а это не приносит удовольствия и быстро надоедает. Возможно, если бы задания были индивидуальные, то вызвали бы дух соперничества и заставили бы выучить материал. Ведь есть в школе много уроков, которые я с удовольствием учу. Но я понимаю, что это отговорки. И во взрослой жизни многое будет не интересным и скучным. Нужно учиться! И, в первую очередь, усердию и терпению.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель второй набрал столько же за 5 недель на сколько больше страниц в неделю набирал...
Математика
В коробке было красных карандашей в 2 раза больше, чем синих. Когда в коробку положили еще 6 синих карандашей, то их стало столько же, сколько и кр...
Математика
один рабочий изготовил 16 одинакавых деталей за 6 часов,а другой-24 такие же детали за 15 часов.Какой из них тратил на изготовление одной детали бо...