один рабочий изготовил 16 одинакавых деталей за 6 часов,а другой-24 такие же детали за 15 часов.Какой из них тратил на изготовление одной детали больше времени и на сколоко?
Математика
один рабочий изготовил 16 одинакавых деталей за 6 часов,а другой-24 такие же детали за 15 часов.Какой из них тратил на изготовление одной детали больше времени и на сколоко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6:16=0.375 часа - нужно времени первому рабочему на одну деталь 2) 15:24=0.625 часа - нужно второму рабочему на одну деталь 3) 0.625-0.375=0.25 часа =15 мин- на столько времени больше нужно второму рабочему на одну деталь ответ: на 15 минут второму рабочему нужно больше времени на изготволение детали
Гость:
6 : 16 = 0,375 ч тратил 1 рабочий на изготовление 1 детали 15 : 24 = 0,625 ч тратил 2 рабочий на изготовление 1 детали 0,625 - 0,375 = 0,25 ч больше времени тратил 2 рабочий на изготовление 1 детали 0,25 * 60 = 15 минут Ответ. Второй рабочий тратил на изготовление 1 детали на 15 минут больше, чем первый.
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