один рабочий изготовил 16 одинакавых деталей за 6 часов,а другой-24 такие же детали за 15 часов.Какой из них тратил на изготовление одной детали больше времени и на сколоко?

Гость: Гость:

1) 6:16=0.375 часа - нужно времени первому рабочему на одну деталь 2) 15:24=0.625 часа - нужно второму рабочему на одну деталь 3) 0.625-0.375=0.25 часа =15 мин- на столько времени больше нужно второму рабочему на одну деталь ответ: на 15 минут второму рабочему нужно больше времени на изготволение детали