Катети прямокутного трикутника дорівнюють 5м і 12м.Знайди висоту трикутника,яка проведена до гіпотинузи?

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за теоремою Пифагора гіпотенуза дорівнює c=корінь(a^2+b^2) c=корінь(5^2+12^2)=13 площа трикутника дорівнює половині добутку катетів S=1\2ab S=1\2*5*12=30 висота, проведена до гіпотенузи дорівнює h(c)=2S\c h(c)=2*30\13=60\13 відповідь 60\13 м