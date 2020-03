Катети прямокутного трикутника дорівнюють 5м і 12м.Знайди висоту трикутника,яка проведена до гіпотинузи?

Гость: Гость:

Згідно з теоремою Піфагора, довжина гіпотенузи с = √ (a² + b²) = √ (5² + 12²) = √ 169 = 13 см. Площа трикутника може бути обчислена двома способами S = a * b / 2 = c * h / 2 , звідки a * b = c * h h = a * b / c = 5 * 12 / 13 = 60 / 13 см.