Катети прямокутного трикутника дорівнюють 5м і 12м.Знайди висоту трикутника,яка проведена до гіпотинузи?

Геометрия
Катети прямокутного трикутника дорівнюють 5м і 12м.Знайди висоту трикутника,яка проведена до гіпотинузи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за теоремою Пифагора гіпотенуза дорівнює c=корінь(a^2+b^2) c=корінь(5^2+12^2)=13   площа трикутника дорівнює половині добутку катетів S=1\2ab S=1\2*5*12=30   висота, проведена до гіпотенузи дорівнює h(c)=2S\c h(c)=2*30\13=60\13 відповідь 60\13 м
Гость:
Згідно з теоремою Піфагора, довжина гіпотенузи с = √ (a² + b²) = √ (5² + 12²) = √ 169 = 13 см. Площа трикутника може бути обчислена двома способами S = a * b / 2  = c * h / 2 ,  звідки   a * b = c * h h = a * b / c = 5 * 12 / 13 = 60 / 13 см.
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