Всего 12 поросят? Гуляют на ?- 3 меньше поросят Сколько поросят гуляют за забором?
Математика
Всего 12 поросят? Гуляют на ?- 3 меньше поросят Сколько поросят гуляют за забором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 12, гуляют на три меньше, значит 1) 12-3=9 поросят гуляют ответ: 9 поросят
Гость:
12-3=9 Ответ:За забором гуляю 9 поросят
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