В СТОЛОВУЮ ЗА 2 НЕДЕЛИ ПРИВЕЗЛИ 9 ОДИНАКОВЫХ МЕШКОВ КРУПЫ.В 1 НЕДЕЛЮ ПРИВЕЗЛИ 240 КГ,ВО 2 =340КГ.СКОЛЬКО МЕШКОВ КРУПЫ ПРИВОЗИЛИ В КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ?
Математика
В СТОЛОВУЮ ЗА 2 НЕДЕЛИ ПРИВЕЗЛИ 9 ОДИНАКОВЫХ МЕШКОВ КРУПЫ.В 1 НЕДЕЛЮ ПРИВЕЗЛИ 240 КГ,ВО 2 =340КГ.СКОЛЬКО МЕШКОВ КРУПЫ ПРИВОЗИЛИ В КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240+340=580кг крупы привезли всего 580:9=64(ост4) кг в одном мешке 240:64=3,75мешка в первую неделю 340:64=5,3мешка во вторую проверь условие, должно делиться без остатка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько: а) шестых долей содержится в 1/2 , 1/3 , 2/3 , 3/2; б) пятнадцатых долей содержится в 1/5 , 2/3 , 3/5 , 4/3 ?
Математика
Мальчик сделал игрушечный парусник и пустил его по ручью. Парусник проплыл за 15 минут расстояние, равное 300 метров. Найди скорость, с которой теч...
Геометрия
периметр треугольника равен 48 см а одна из сторон равна 18см. найдите две другие , если их разность равна 4,6 см