периметр треугольника равен 48 см а одна из сторон равна 18см. найдите две другие , если их разность равна 4,6 см
Геометрия
периметр треугольника равен 48 см а одна из сторон равна 18см. найдите две другие , если их разность равна 4,6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x + (x + 4,6)) + 18 = 48 2х + 4,6 + 18 = 48 2х = 25,4 х = 12,7 см меньшая сторона. Большая сторона: 12,7 + 4,6 = 17,3 см. Проверка: 12,7 + 17,3 + 18 = 48; 30 + 18 = 48; 48 = 48. Верно. Ответ: 12,7 см; 17,3 см.
Гость:
х см одна сторона треугольника х - 4,6 см другая сторона треугольника По условию известно, что периметр треугольника равен 48 см. СОставим уравнение: х + х - 4,6 + 18 = 48 2х = 34,6 х = 17,3 17,3 см одна сторона треугольника 17,3 - 4,6 = 12,7 см другая сторона треугольника
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