Придумайте пример аналитически заданной функции, область определения которой - луч (-бесконечности; 0]

Алгебра
Придумайте пример аналитически заданной функции, область определения которой - луч (-бесконечности; 0]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например f(x)=корень квадратный (-х)   область определения -х>=0 или x<=0, т.е. данный луч
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