Первый трактор пашет поле за 14 часов, второй за 8 часов. Какой трактор больше вспашет первый за 7 часов или второй за 5 часов
Математика
Первый трактор пашет поле за 14 часов, второй за 8 часов. Какой трактор больше вспашет первый за 7 часов или второй за 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определим доли вспаханного поля. Для первого трактора 7 / 14 = 0,5 Для второго трактора 5 / 8 = 0,625 Доля второго трактора больше, следовательно. больше и вспаханная им площадь
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