Первый трактор пашет поле за 14 часов, второй за 8 часов. Какой трактор больше вспашет первый за 7 часов или второй за 5 часов

Математика

Первый трактор пашет поле за 14 часов, второй за 8 часов. Какой трактор больше вспашет первый за 7 часов или второй за 5 часов

Автор: Гость