Треугольник вписан в окружность с центром О.Найдите угол ВОС,если угол ВАС = 32 градусам
Геометрия
Треугольник вписан в окружность с центром О.Найдите угол ВОС,если угол ВАС = 32 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол ВАС опирается на дугу ВС(которая меньшая) следовательно угол ВАС=0,5*ВС следовательно ВС(которая меньшая)=64 градуса так как угол ВОС опирается на туже самую дугу ВС(которая меньшая) и является центральным углом следовательно угол ВОС=64 градуса
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