Стороны треугольника соответственно равны 17;18;25дм. найти длину сторон подобного ему треугольника,если периметр его равна 15дм

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периметр первого треугольника равен 17+18+25=60 дм для подобных треугольников справедливо отношение a\a1=b\b1=c\c1=Р\Р1 где - a,b,c, P стороны и периметр первого треугольника, a1,b1,c1,P1 - стороны и периметр второго треугольника соотвественно 17\a1=18\b1=25\c1=60\15=4 откуда а1=17\4=4.25 дм в1=18\4=4.5 дм с1=25\4=6.25 дм ответ: 4.25 дм, 4.5 дм, 6.25 дм